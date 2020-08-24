Потерявшихся грибников-пенсионеров нашли в лесу в Карачаево-Черкесии

Пожилые супруги заблудились во время сбора грибов в Зеленчукском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В нем сказано, что 22 августа в полицию обратилась 66-летняя жительница Ставрополья. Она рассказала, что ее знакомые, муж с женой, отправились в лес собирать грибы в 12 км от села Маруха в сторону САО РАН в поселке Нижний Архыз и не вернулись.

Мужа нашли в тот же день в 5 км к югу от села Маруха. Оказалось, что жену он потерял в лесу.

Женщину, 57-летнюю жительницу Ставрополья, правоохранители и волонтеры при проведении поисковых мероприятий нашли на следующий в лесу. Пенсионерка по неосторожности упала в овраг. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение.