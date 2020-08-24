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Элла Памфилова награждена казахстанским орденом "Достык"

(с) сайт ЦИК РФ
(с) сайт ЦИК РФ

Председатель ЦИК России Элла Памфилова получила орден "Достык" ("Дружба") II степени, награду ей вручил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. Такое сообщение опубликовано на сайте комиссии.

В нем говорится, что указом президента РК Касым-Жомарта Токаева глава ЦИК России удостоена одной из высших наград страны за "заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами".

Выступая на церемонии, Памфилова выразила благодарность Токаеву за высокую оценку ее вклада в развитие дружеских отношений между Россией и Казахстаном, ее деятельности на посту главы ЦИК России и деятельности организаторов выборов. Она напомнила, что сотрудничество избирательных комиссий РФ и РК началось в 1998 году и с тех пор "развивается в последовательном, позитивном и взаимовыгодном направлении".

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