Элла Памфилова награждена казахстанским орденом "Достык"

Председатель ЦИК России Элла Памфилова получила орден "Достык" ("Дружба") II степени, награду ей вручил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. Такое сообщение опубликовано на сайте комиссии.

В нем говорится, что указом президента РК Касым-Жомарта Токаева глава ЦИК России удостоена одной из высших наград страны за "заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами".

Выступая на церемонии, Памфилова выразила благодарность Токаеву за высокую оценку ее вклада в развитие дружеских отношений между Россией и Казахстаном, ее деятельности на посту главы ЦИК России и деятельности организаторов выборов. Она напомнила, что сотрудничество избирательных комиссий РФ и РК началось в 1998 году и с тех пор "развивается в последовательном, позитивном и взаимовыгодном направлении".