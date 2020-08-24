Азербайджанский режиссер получил "Сердце Сараево"

На кинофестивале в Сараево (Босния и Герцеговина) награду "Сердце Сараево" получил азербайджанский режиссер Руфат Гасанов за картину "Мой внутренний остров" - историю о шахматном гроссмейстере, который бежал на отдаленный остров за несколько недель до важнейшей игры. Как отметает Сaspian News в материале Azerbaijani Filmmaker Wins Best Director Award at Sarajevo Film Festival, 26-й кинофестиваль в Сараево прошел онлайн из-за внезапного роста числа случаев коронавируса в боснийской столице.

На фестивале было показано 187 фильмов из 56 стран, в том числе психологическая драма Руфата Гасанова, который, кстати, выступил одним из режиссеров художественного фильма "Хамелеон", представленного на кинофестивале в Локарно в Швейцарии в 2013 году.

"Мой внутренний остров" рассказывает историю Сеймура Таирбекова, международного гроссмейстера из Азербайджана, который заслужил право бросить вызов действующему чемпиону мира. За несколько недель до чемпионата психологическое и эмоциональное состояние Сеймура ухудшилось из-за давления со стороны отца и тренера. Сеймур убегает на отдаленный остров, населенный в основном дикими лошадьми и коровами. Там он встречает старика - единственного человека на острове. "Конечно, [Сеймур] осознает, что существует целый другой мир за пределами его мира, который весьма ограничен, - рассказал режиссер в интервью Variety ранее на этой неделе. - Но у него никогда не было возможности увидеть этот мир".

33-летний Гасанов родился и вырос в Баку. В 2009 году он окончил колледж Бейтса в Льюистоне, США, работал в Vice Media в Нью-Йорке. Азербайджанский кинорежиссер также проработал семь лет в России, пока в 2017 году он не вернулся в Азербайджан, назвав это подходящим временем, "чтобы повлиять на киноиндустрию."

Кинофестиваль в Сараево был организован группой энтузиастов в 1995 году. Фестиваль этого года был открыт фильмом "Сосредоточься, бабушка" боснийского режиссера Пьера Залицы. Организаторы фестиваля установили огромный проектор в просторном кинотеатре под открытым небом, но эпидемиологическая ситуация в столице Боснии и Герцеговины вызвала опасения по поводу безопасности зрителей, персонала и гостей.

"Несмотря на то, что мы с нетерпением ждали фестиваля, на котором присутствовали бы зрители, все же решили провести мероприятие без них, поскольку не хотим рисковать, - сказал в интервью Reuters директор фестиваля Мирсад Пуриватра. - Думаю, что это было самое рациональное решение". Организаторы фестиваля запустили три онлайн-платформы - ondemand.sff.ba, cinelinkindustrydays.com и talentssarajevo.com - чтобы все фильмы были доступны широкой публике.

Возглавил жюри 26-го Сараевского кинофестиваля режиссера Мишель Хазанавичюс, лауреат премии "Оскар". В состав жюри также вошли Карло Шатриан, художественный руководитель Берлинского международного кинофестиваля, Андреа Ставенхаген, руководитель учебных проектов мексиканского кинофестиваля в Морелии, сербский режиссер Срдан Голубович и хорватская актриса Ядранка Чокич. Церемония закрытия прошла в кинотеатре Raiffeisen Open Air Cinema с соблюдением всех эпидемиологических норм.