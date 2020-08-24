Экс-глава села стал фигурантом уголовного дела в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело против бывшего главы администрации села Буцра Хунзахского района, его подозревают в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, в 2013 году мужчина составил официальные документы и внес в них заведомо ложные сведения. Речь идет о выписке из похозяйственной книги о том, что чиновнику и его племяннице принадлежат на основании права пожизненного наследуемого владения земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства. Документы мужчина заверил своей подписью и оттисками печати администрации.

"Указанные выписки из похозяйственной книги были представлены в подразделение Росреестра по Республике Дагестан в городе Буйнакске, на основании которых после проведения межевания земельных участков выданы выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права собственности на указанные земельные участки", - пояснили в управлении.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.