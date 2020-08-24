В Чечне заработал спортивно-оздоровительный центр "Ахмат"

Многофункциональный спортивный центр "Ахмат" начал работу в высокогорном чеченском селе Ведено. В центре смогут одновременно тренироваться более 100 спортсменов.

Участие в торжественной церемонии открытия принял глава Чечни Рамзан Кадыров. "Я с большим удовольствием поздравил присутствующих с этим значимым для всего Веденского района событием. Безусловно, новый спортивный центр имеет большое значение не только для местных жителей, но и для всей республики", - сказал он.

Республиканский лидер отметил, что в центре созданы все условия для занятий по восьми видам спорта, в том числе и для проведения по ним спортивных сборов.

Спортивный центр состоит из четырех спортивных залов, боксерского ринга, бассейна, тренажерного зала, зала для занятий тяжелой атлетикой и многоквартирного дома для сотрудников центра.

Центр построен в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни", а также за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.