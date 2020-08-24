Экспедиция "Подводный Кавказ - 2020" показала находки на дне озер в КЧР

Находками участников экспедиции "Подводный Кавказ - 2020", исследовавших дно озер Адзапш и Квадратное на высоте более 2,2 тыс м в Карачаево-Черкесии (КЧР), стали артефакты времен Великой Отечественной войны - немецкая печка, факел, мина и гильзы, - сообщил член адыгейского отделения Русского географического общества (РГО), руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба "Черная акула" Эрнст Антонов.

"Экспедиция проходила с 18 по 23 августа. Удалось обследовать 20% озера Квадратного на высоте 2 210 м. В ходе обследования были найдены артефакты такого плана, как печка немецкая горная, факел с деревянной ручкой, нашли минометную мину, другое название - хвостовик, которая была в возведенном положении, мы не стали ее трогать, она лежит на небольшой глубине - порядка полутора метров", - рассказал Антонов, передает ТАСС.

Участники экспедиции "Подводный Кавказ - 2020" также исследовали порядка 15% озера Адзапш на высоте 2 410 м. В результате были найдены элементы сигнальной ракеты, гильзы, две скобы от оружейного языка. Максимальная глубина погружения в этом озере составила порядка 14 м, температура воды - около 7 градусов.

Участниками экспедиции стали 13 человек из Москвы, Саратова, Вологды, Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии. Мероприятие посвятили 75-летию Великой Победы и памяти воинов, погибших за освобождение Кавказа. Часть из найденных артефактов будет передана в фонд музея станицы Зеленчукской в КЧР, часть - музею в Адыгее.