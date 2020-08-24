В России создадут альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты университета МИСиС будут участвовать в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля "Орел".

По словам директора центра прототипирования "Кинетика" Владимира Пирожкова, разработку скафандра ведет Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда".

"Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков", - цитирует собеседника РИА Новости.

Он также отметил, что дизайн спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX выглядит эффектно. Дизайнер костюма – модельер Хосе Фернандес. Ему принадлежит авторство образов супергероев Голливуда.

В то же время Пирожков подчеркнул, что основная функция этого скафандра – обеспечение безопасности экипажа – находится под вопросом. "Работа с общественностью у американцев всегда была на высоте. Но надежность технологий обычно проверяется годами эксплуатации", – подытожил он.