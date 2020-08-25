Три причины, по которым цены на нефть не вырастут в ближайшее время

Позитивно настроенных трейдеров разочаровал тот факт, что цены на нефть так и не выросли за последние несколько недель, несмотря на множество позитивных новостей, включая снижение мировых запасов и сообщения о том, что производители ОПЕК+ в основном придерживаются своих обещаний по сокращению добычи. Теперь нефтяным рынкам предстоит вновь столкнуться с волной беспокойств. После непродолжительного вялого роста цены на нефть вернулись к диапазону в $40, к докризисному уровню, и на данный момент, похоже, ничто не побудит рынки к активным действиям.

Oil Price в материале 3 Reasons Why Oil Prices Won’t Rally Anytime Soon приводит три причины, по которым цены на нефть могут остаться в подвешенном состоянии намного дольше, чем надеются позитивно настроенные трейдеры.

№1. Очередной переизбыток предложения

Огромный переизбыток предложения и нехватка места на складах - основная причина, по которой цены на нефть в апреле упали до таких низких уровней. К счастью, сейчас ситуация намного лучше, чем четыре месяца назад, и именно в связи с этим цены на нефть восстановились. Но вот что вызывает тревогу: хотя запасы нефти в США за последние пару недель сокращались, неизвестно, как долго это падение продлится.

Согласно данным EIA (Energy Information Administration), запасы нефти в США снизились на 10,6 млн за неделю до 24 июля, а потом упали на 7,4 млн баррелей, 4,5 млн баррелей и всего на 1,6 млн баррелей в течение трех последующих недель, соответственно. Существует реальная опасность того, что вскоре запасы снова начнут расти, что станет очень негативным явлением для цен.

Эти опасения усугубляются тем, что они возникли в то время, когда страны-участницы ОПЕК+ ослабили свои сокращения добычи. С августа ОПЕК и союзники сократили исторические ограничения добычи примерно на 2 млн баррелей в день до 7,7 млн баррелей. Но, как отметил в интервью Bloomberg эксперт BNP Paribas Гарри Чилингурян, есть серьезные опасения, что рост добычи ОПЕК+ может совпасть с восстановлением спроса на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман попытался развеять опасения, что ослабление произошло слишком рано, подчеркнув, что страны, которые не выполнили свои обязательства в мае и июне, компенсируют их сокращениями добычи в ближайшие месяцы. Но в ОПЕК+ никто не может дать стопроцентных гарантий.

№2. Неопределенность, связанная с Covid-19

Недавний рост на нефтяном и фондовом рынках можно приписать оптимизму в отношении того, что вакцина от Covid-19 скоро станет реальностью. Действительно, гонка за разработку эффективной вакцины идет полным ходом: во всем мире 185 исследовательских групп пытаются стать первыми, кто откроет вакцину.

К сожалению, разработка надежной вакцины - длительный процесс, при котором безопасность имеет первостепенное значение. Например, было обнаружено, что недавно созданная вакцина против лихорадки денге фактически усилила вероятность заболевания у вакцинированных детей, когда они позже подверглись воздействию вируса. То же самое было обнаружено и на примере другой вакцины, разработанной для борьбы с респираторно-синцитиальным вирусом. Это главная причина, по которой многие страны не воспринимают всерьез российскую вакцину.

Пока нет точных сроков, когда безопасная вакцина может появиться на рынках. Поэтому мировая экономика и рынки нефти остаются особенно уязвимыми ко второй волне инфекций Covid-19. Так, в июле страны-участницы соглашения ОПЕК+ выразили обеспокоенность по поводу того, что темпы восстановления рынка нефти идут медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной второй волны пандемии.

№3. Бум возобновляемых источников энергии

Когда инвесторы анализируют взаимосвязь нефти и возобновляемых источников энергии, они обычно смотрят на этот вопрос с точки зрения того, как низкие цены на нефть могут замедлить переход к возобновляемым источникам. Хотя это в принципе верный подход, пока нет доказательств того, что низкие цены отрицательно влияют на динамику развития возобновляемой энергетики. Напротив, спрос на возобновляемые источники энергии продолжал расти во время пандемии, в то время как ископаемое топливо сталкивается с самым большим падением спроса в истории.

Продолжающаяся волна массовых списаний активов в нефтегазовом секторе стала явным признаком того, что лидеры сферы признали: низкие цены могут стать новой нормой для нефти, как предсказывал генеральный директор Shell три года назад.

Однако позитивно настроенные трейдеры могут в конце концов оказаться правы: устойчивый недостаток инвестиций в нефтяные проекты может привести к сокращению предложения, что в свою очередь может вызвать резкий скачок цен на нефть.