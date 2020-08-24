Украинский военный погиб при взрыве в общежитии учебного центра

Взрыв прогремел в одном из общежитий военного учебного центра "Десна" в Черниговской области Украины, такое сообщение распространила пресс-служба полигона.

В нем говорится, что ЧП случилось из-за "личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих", уточняет ТАСС.

Жертвой взрыва стал один военнослужащий, еще двое получили ранения различной степени тяжести, пострадала также девушка, пришедшая к ним в гости, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Все раненые доставлены в медицинские учреждения, они получили медицинскую помощь.