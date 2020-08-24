Искусственный интеллект из России будет прогнозировать пандемии и революции

Система с элементами искусственного интеллекта, обладающая способностями прогноза социальных или политических событий, а также вспышек пандемий подобных коронавирусной, разрабатывается российскими учеными, сообщил генеральный директор АО "РТИ" Павел Лаптаев.

Система выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

"Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы, подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать", - сказал он в рамках форума "Армия-2020".

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит на территории конгрессно-выставочного центра ВС РФ "Патриот" до 29 августа, напоминает ТАСС.