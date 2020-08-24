Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, в начале лета переболевший коронавирусом, снова заразился COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел", - признался Кара-оол.

Политик уточнил, что во второй раз болезнь у него протекает иначе, чем впервые, в частности, сейчас появился такой симптом, как очень сильные головные боли.

Глава республики предположил, что антитела не смогли у него возникнуть из-за нагрузок.

Напомним, после первого заболевания Кара-оола выписали из больницы 4 июня.