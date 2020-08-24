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Полицейские Сочи задержали наркодилера из Иркутска

Полицейские Сочи задержали наркодилера из Иркутска

Сочинские полицейские задержали наркодилера из Иркутска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На стационарном посту Магри сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи для проверки документов остановили автомобиль марки Тойота под управлением 34-летнего приезжего из Иркутской области. Мужчина заметно нервничал, и было от чего: при досмотре его транспортного средства в салоне между передним сидением и консолью правоохранители обнаружили и изъяли вещество темно-коричневого цвета, а в его дорожном чемодане был обнаружен и изъят полимерный пакет с кристаллическим веществом светло-бежевого цвета. Изъятое, по заключению эксперта, является наркотическими средствами – мефедроном массой более 300 г и гашишем массой около грамма, - передает "АиФ-Юг".

Запрещенное вещество злоумышленник планировал сбыть на территории города-курорта путем закладок. Теперь ему грозит лишение свободы до двадцати лет, до суда его поместили под стражу.

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Вестник Кавказа

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