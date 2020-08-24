Житель Дилижана похитил и травмировал экс-подругу, а затем сбежал из суда

В Дилижане 37-летний мужчина похитил свою экс-подругу, а во время рассмотрения уголовного дела сбежал из зала суда. Такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

В нем говорится, что 13 августа примерно в 10:30 подозреваемый договорился с человеком, личность которого пока не выяснена, о похищении своей экс-подруги, 43-летней жительницы Раздана. На автомобиле Opel они направились к ней на работу. Мужчина потребовал у женщины продолжения общения, но она отказалась, передает "Новости-Армения".

Тогда подозреваемый устроил скандал, а затем посадил ее в машину, применив насилие, опасное для здоровья. Затем водитель, последовав его требованию, повел машину к берегу озера Севан, но около 20:00 женщина, которая получила легкие травмы, уговорила своего бывшего возлюбленного вернуться домой.

В итоге 37-летнему гражданину было предъявлено обвинение в похищении человека, в суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.

20 августа суд общей юрисдикции Котайка удовлетворил его, но до прибытия полицейских обвиняемый, при судебном приставе и адвокате, сбежал в открытое окно.

Тем не менее, в тот же день мужчина добровольно пришел в отделение полиции Дилижана, откуда его перевели в уголовно-исправительное учреждение "Раздан". Идет предварительное следствие.