Главная » Новости

Пожар под Анапой тушат уже 213 спасателей

Пожар под Анапой тушат уже 213 спасателей

Пожар под Анапой стала тушить авиация, к борьбе с огнем привлечены 213 спасателей, - сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

По состоянию на 18:00 происходит наращивание группировки в районе пожара Анапы. Всего к ликвидации привлекается от РСЧС 213 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 18 человек личного состава и 5 единиц техники, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

На борьбу с огнем мобилизована авиация МЧС России. На данный момент произведено 10 сбросов общим количеством 50 т воды.

1160 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!