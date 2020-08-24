В дагестанском Гельбахе ищут троих человек, выпавших из опрокинувшейся лодки

Дагестанские спасатели ищут троих человек, в том числе 14-летнюю девочку, которые находились в лодке, опрокинувшейся на реке Сулак.

ЧП произошло накануне вечером на реке Сулак рядом с селом Гельбах в Кизилюртовском районе. Владелец лодки смог самостоятельно выплыть на берег, а вот три его пассажира - мужчина 1969 года рождения, женщина 1980 года рождения и девочка 2006 года рождения - пропали, - сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на республиканское управление МЧС.

В поисково-спасательных работах задействованы 18 человек, четыре единицы техники и одно плавсредство.

По факту ЧП сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

