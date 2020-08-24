Дочка водителя погибла в ДТП в Северном Казахстане

Трехлетняя девочка стала жертвой ДТП в Северо-Казахстанской области, рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Авария случилась на 845-м километре трассы Жезказган - Петропавловск, у села Каратал Есильского района. Водитель Nissan Largo, 21-летний житель Петропавловска, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

"В салоне находились супруга и трехлетняя дочь. Пассажиры доставлены в центральную районную больницу. К сожалению, ребенок скончался в результате полученных травм", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Машина помещена на спецстоянку.