Дочка водителя погибла в ДТП в Северном Казахстане
Трехлетняя девочка стала жертвой ДТП в Северо-Казахстанской области, рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.
Авария случилась на 845-м километре трассы Жезказган - Петропавловск, у села Каратал Есильского района. Водитель Nissan Largo, 21-летний житель Петропавловска, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.
"В салоне находились супруга и трехлетняя дочь. Пассажиры доставлены в центральную районную больницу. К сожалению, ребенок скончался в результате полученных травм", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.
Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Машина помещена на спецстоянку.
Вестник Кавказа
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