Азербайджанская и латиноамериканская музыка в Москве

Уже 14 лет каждый август в Московской государственной консерватории имени Чайковского проходит международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей". С 17 по 27 августа в афише фестиваля представлено восемь разных программ. 22 августа в Рахманиновском зале консерватории прошел открытый концерт "Дети солнца". Как и Азербайджан, страны Латинской Америки почти круглый год залиты ярким солнцем. Жизнь для азербайджанцев и латиноамериканцев связана с ним. Молодые музыканты из Латинской Америки и Азербайджана показали, как отражается солнце в музыке их самобытных культур.

Трубач Анвар Каримов и скрипач Эмин Гусейнов рассказали, что они чувствуют, впервые выступая перед публикой после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

"Это огромное счастье вновь испытать эти ощущения, побывать на сцене и подарить людям эмоции. У меня в программе три произведения азербайджанских авторов – это Тофиг Кулиев, Ниази, а также Муса Мирзоев. Ноктюрн Мусы Мирзоева, а также переложение лезгинки с фортепиано на трубу и романс Ниази "Арзу"", - говорит Анвар Каримов.

"Мы уже отвыкли играть на сцене. Были на карантине, сдали экзамены онлайн. Мы очень благодарны консерватории, что дали нам шанс выступить, сыграть на сцене в Рахманиновском зале. В моей программе мугам Фикрета Амирова и латиноамериканская музыка El Diablo Suelto", - заявил Эмин Гусейнов.

Кларнетистка Паула Андреа Гальего Гутьеррес назвала соединение азербайджанской и латиноамериканской музыки экзотикой: "Для русской публики это очень интересная музыка, очень привлекательная. У нас много чего общего. Мы давние друзья, нам очень легко играть вместе, передавать разные эмоции. Впервые я играла в России на том же фестивале - "Мы собираем друзей". Сыграла, потом у меня был урок по кларнету с преподавателем, он пригласил приехать еще. И вот я уже шесть лет выступаю в России".