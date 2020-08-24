В РФ начались государственные испытания С-500

В России стартовали государственные испытания новейшей ЗРС С‑500, рассказал на форуме "Армия-2020" вице-премьер Юрий Борисов.

"Факт - начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в феврале 2020 года замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что российские военные провели в прошлом году испытания не имеющих аналогов на планете ракет для ЗРС С-500. Ранее он же заявлял, что предварительные испытания стартуют в 2020 году, серийные поставки могут начаться в 2025 году.