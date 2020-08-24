РСО помогут трудоустроиться 60 тысячам молодых людей

Общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" (РСО) в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса сможет трудоустроить лишь около 60 тыс человек, - сообщил руководитель центрального штаба общественной организации Михаил Киселев.

"Сложность - это рабочие места. Мы, как и рынок труда, очень пострадали. Если в прошлом году мы трудоустроили порядка 240 тыс ребят, то в этом году трудоустроим порядка 60 тыс молодых людей", - сообщил Киселев на онлайн-встрече с участниками форума "Машук-2020", передает ТАСС.

Также в большинстве российских регионов не открылись летние оздоровительные кампании, поэтому многие вожатые остались без работы.

"Проводники поехали, но не так много направлений, стройка тоже. Мы очень сильно пострадали, но мы вышли в онлайн, занимаемся образовательным контентом, строим здания, мы делаем все, чтобы в 2021 году нарастить численность, стать еще сильнее и лучше", - отметил руководитель РСО.

В течение двух-трех лет организация планирует основательно выйти на международный рынок, а сейчас она активно развивает международное сотрудничество с Белоруссией, Киргизией, Арменией, Азербайджаном, Турцией, - добавил Михаил Киселев.