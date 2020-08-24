Российские школьники завоевали три золота и серебро на международном турнире по биологии

Четыре медали завоевали российские школьники на международном турнире по биологии IBO Challenge, соответствующее сообщение опубликовано на странице Минпросвещения РФ во "ВКонтакте".

"Три золотые медали и одну серебряную завоевала команда российских школьников на международном соревновании по биологии IBO Challenge-2020", - сказано в нем.

Золото заработали Максим Ковалев и Руслан Нагимов из Москвы, а также Николай Николаев из Нижегородской области. Серебряную награду завоевал представитель Москвы Олег Кузьменко.

Руководитель сборной - профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Рубцов.