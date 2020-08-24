В донском Азове впервые пройдет молодежный форум

Азовская крепость в Ростовской области 29 августа впервые примет региональный молодежный форум "Пересвет", - сообщает пресс-служба администрации Азова.

"В ходе форума запланированы интерактивные площадки этнической, экологической и добровольческой направленности, где можно будет научиться ораторскому искусству или узнать, как организовать акцию, проект или деятельность", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Молодежь региона на форуме сможет познакомиться с основами сыроварения, пекарным делом, пчеловодством, флористикой, а на пяти его лекционных площадках будут обсуждать темы "Освещение добрых дел в СМИ", "Прокачка добровольчества. Статус добровольца и его права", "Экологическое добровольчество", "Этика добровольца и внутренние ресурсы волонтера", "Социальное добровольчество".