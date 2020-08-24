Альпинистка насмерть сорвалась в ущелье в Туркестанской области

Альпинистка разбилась в горах в Туркестанской области. О трагедии сообщают СМИ.

Женщина намеревалась взойти на вершину Сайрам вместе с супругом и братом, но сорвалась в ущелье. Муж спустился к ней, чтобы спасти ее, однако она скончалась у него на руках, передает телеканал Astаna TV.

Остальные участники туристической группы вытащили из пропасти мужа погибшей, он госпитализирован с переломами и обморожениями.

Сейчас сотрудники ДЧС ведут поиски погибшей. Работы осложняются сильным дождем.