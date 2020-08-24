На юге Турции тушат крупный лесной пожар

Пожарные продолжают тушить лесной пожар, вспыхнувший в провинции Адана на юге Турции в воскресенье, сообщил губернатор провинции Сулейман Эльбан.



"Около 800 домашних хозяйств из шести деревень региона были эвакуированы. Сгорело уже более 200 гектаров леса", - рассказал губернатор, подчеркнув, что были приняты все меры по тушения пожара и защиты местных жителей.

"Мы думаем, что это поджог", - отметил он, добавив, что пожар возник в нескольких точках, что повышает вероятность того, что он был устроен преднамеренно.

О пострадавших от пожара, возникшего в микрорайоне Куюбели района Козан, пока не сообщается. В тушении пожаров также задействованы вертолеты, передает агентство Anadolu.