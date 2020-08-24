Лев Спивак: настала пора открыть посольство Азербайджана в Израиле

Генеральный директор международной ассоциации Азербайджан-Израиль "AзИз" Лев Спивак завил, что пришло время открыть посольство Азербайджана в Израиле.

По его словам, на сегодняшний день в Израиле нет даже торгового представительства или крупного культурного центра Азербайджана, поэтому азербайджанским сторонникам в израильском парламенте становится очень трудно отстаивать позицию Баку по вопросу трагических событий 1915 года в Османской империи.

"Надо принимать во внимание: те, кто решают вопрос признания или непризнания "геноцида", руководствуются исключительно электорально-политическими составляющими этого вопроса, а вовсе не историческими. Ни один из них не является профессиональным историком. Они ориентируются на электорат, который состоит из простых людей", - подчеркнул Спивак, говоря о влиянии Армении на отношение Израиля к проблеме трагедии 1915 года в Османской империи.

Он также добавил, что на уровне правительства нет других путей, кроме как открыть какое-либо представительство в Израиле.

"Пусть не консульство, пусть торговое представительство, или какое-либо культурное представительство, например "Азербайджанский дом". Необходимо, чтобы здесь был человек, который имеет азербайджанский паспорт, и зарплату официального азербайджанского чиновника, чтобы он мог действовать от имени Азербайджана", - приводит stmegi.com слова Спивака.