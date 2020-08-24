В ВОЗ прокомментировали случай повторного заражения коронавирусом

ВОЗ не исключает, что коронавирусом можно заразится повторно, призывая при этом не делать поспешные выводы. Так эксперт организации Мария ван Керкхове прокомментировала информацию о том, что в Гонконге был выявлен случай повторного инфицирования.

"Не исключено, что повторное инфицирование может иметь место", - заявила она, добавив при этом, что "не нужно делать быстрые выводы".

"По другим коронавирусам мы знаем, что иммунитет сохраняется на протяжении какого-то времени", - приводит слова эксперта ТАСС.

"Пока мы видим, что у людей, перенесших заболевание, имеется иммунитет", - констатировала она. "Однако исследования, в том числе касающиеся нейтрализующих реакций, продолжаются", - заключила Мария ван Керкхове.