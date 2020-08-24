Очные занятия отменили в почти 2000 школах Южной Кореи
В почти 2 тысячах школ Южной Кореи отменили очные занятия из-за недавнего всплеска коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в министерстве образования страны в понедельник.
Занятия были отменены в 1845 школах по всей стране, при этом впервые с мая более 1000 школ будут закрыты, уточнили в министерстве.
По данным минобразования, с 20 мая, когда в Южной Корее начали поэтапно возобновлять занятия в школах, коронавирус нового типа нашли у 283 детей и 79 преподавателей, передает CNN.
Общее число зараженных COVID-19 в Южной Корее выросло до 17 665, скончались 309 человек.
Вестник Кавказа
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