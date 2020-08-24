Россияне перечислили черты "русского характера" - опрос

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем официальном сайте данные опроса, согласно которому большинство россиян (около 70%) считают, что существует набор черт, характерных для большинства русских людей - так называемый "русский характер".

Противоположного мнения придерживаются 22% россиян, а еще 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Из тех, кто заявил о наличии "русского характера", 59% опрошенных заявили, что в нем больше положительных черт, 2% - что больше отрицательных, а 37% считают, что - таких черт "примерно поровну".

Положительными чертами, свойственными русскому характеру, респонденты называли: доброту, душевность, эмпатию (32%); мужественность, упорство, стойкость (23%); терпимость, безотказность, адаптивность (18%); взаимовыручку, товарищество (14%); патриотизм, гордость (13%); честность, искренность (11%); оптимизм (9%); доверчивость, миролюбие (7%); трудолюбие (7%); гостеприимность (6%); талантливость, ум (5%) и другие.

Главными отрицательными чертами русского характера опрошенные считают пристрастие к алкоголю и наркотикам (21%), надежду на авось и лень (17%), всепрощение и терпеливость (8%), разобщенность и эгоизм (6%), жестокость и завистливость (6%).