Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии в связи с ДТП в Душети

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с автокатастрофой, произошедшей в Грузии накануне вечером.

"Я опечален автомобильной аварией на дороге в Шатили в муниципалитете Душети", - написал глава МИД на своей странице в Twitter.

"Выражаем соболезнования семьям погибших в результате аварии и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметил он. "Наша поддержка и солидарность дружественному грузинскому народу", - заключил Джейхун Байрамов.

В ДТП на дороге в Шатили погибли 17 человек. Трое пассажиров микроавтобуса, который свалился в пропасть с 80-метровой высоты, выжили. Они доставлены в Тбилиси в Первую университетскую клинику. По словам врачей, состояние пострадавших крайне тяжелое.

Завтра в Грузии объявлен день траура.