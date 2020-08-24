Оккупанты Карабаха раскрыли правду о переговорах Армении с Азербайджаном

Изображающий "секретаря Совета национальной безопасности" контролируемого Арменией фейкового режима "НКР" на оккупированных территориях Азербайджана Самвел Бабаян в интервью радиостанции "Свобода" озвучил сегодня факты о ведении в годы президентства Сержа Саргсяна предметных переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Бабаян сообщил об этом, опровергая заверения Саргсяна о том, что он никогда не вел переговоры об уступках Азербайджану (сказанные на прошлой неделе на пресс-конференции, посвященной апрельским боям за Карабах 2016 года, в которых армия Армении потерпела поражение и была вытеснена с части захваченных азербайджанских земель).

"Что бы он ни сказал, сегодня у нас под рукой есть документы, вокруг которых они вели переговоры. Очень ясно, четко говорится: "Сдаем 5 районов, потом 2 района, потом один коридор"… и вводят войска для этого. Сейчас я задаю вопрос: это уступка или нет, это предательство или нет?" - рассказал фейковый чиновник "НКР".

Будучи одним из марионеток премьер-министра Никола Пашиняна, этими словами Самвел Бабаян явно выполнял задание контратаковать Саргсяна, раскритиковавшего действие нынешних властей в нагорно-карабахском конфликте. Однако одновременно он нанес удар и по самому Пашиняну, утверждающему, что на столе переговоров по мирному урегулированию конфликта нет никаких конкретных документов и планов.

Что более важно, член оккупационного режима подтвердил: Армения была готова пойти на освобождение захваченных азербайджанских территорий даже тогда, когда у власти находились зачинщика нагорно-карабахского конфликта, лидеры карабахского клана Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Даже они понимали, что не смогут удержать чужую землю в случае ухудшения ситуации. А значит, конфликт все-таки можно урегулировать мирно, если к властям Армении будет применено соответствующее политическое давление.

Серж Саргсян подтвердил эту мысль на той же конференции, когда его спросили, почему Армения не смогла вернуться на оставленные позиции на оккупированных территориях. "Тогда нас ждали бы все новые и новые человеческие жертвы, пополнилось бы число матерей, потерявших своих детей. Мы могли бы продолжать военные операции, но тогда они перешли бы в стадию крупномасштабный войны, с последствиями для нас в виде десятков тысяч погибших. Учитывая это, я дал добро на режим прекращение огня", - сказал он.

Таким образом, экс-президент и экс-премьер Армении признал, что оккупационные войска не в состоянии будут удерживать захваченные земли, если война возобновится в полную силу. При этом одновременно Саргсян предупредил нынешние власти республики от попыток повторить его ошибки с провокациями масштабных боев. Очевидно, именно понимание фатальности большой войны и сподвигло его тогда решиться на переговоры по компромиссному решению конфликта, действительность которых сегодня и подтвердил Самвел Бабаян.