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В Германии расследуют манипуляции с выбросами Porsche

В Германии расследуют манипуляции с выбросами Porsche

Федеральное автомобильное ведомство Германии (КБА) проводит расследование в отношении компании Porsche, связанное с манипуляциями для занижения вредных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями.

Представитель KBA заявил в понедельник, что расследование касается  бензиновых двигателей, которые Porsche производила для европейского рынка до 2017 года.

В ходе проверок специалисты изучат внутреннюю электронную корреспонденцию за 2008-2013 годы и опросят сотрудников Porsche, которые работали в компании в указанный период, передает Reuters.

В воскресенье компания Porsche объявила о проведении внутреннего расследования по делу о махинациях с вредными выбросами. Представители компании признались, что в период с 2008 по 2013 год занижались данные о вредных выбросах автомобилей с бензиновыми двигателями. В числе таких моделей оказались 911 и Panamera, сообщило издание Bild am Sonntag.

В компании признали, что в ходе внутреннего расследования были обнаружены некоторые проблемы, отметив, что производимые сейчас автомобили проблемой не затронуты.

Руководители компании Porsche обратились в KBA, прокуратуре города Штутгарта, а также властям США из-за появившейся информации о возможных изменениях в работе систем, влияющих на показатели вредных выбросов от бензиновых двигателей.

В прошлом году прокуратура Германии оштрафовала Porsche на €535 млн ($632 млн) по делу "дизельгейта".

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Вестник Кавказа

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