Психиатр рассказал о росте психических заболеваний в России

Психические заболевания по темпам роста опережают или сопоставимы с онкологией и уже давно перегнали сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявил доцент кафедры психиатрии Ростовского медуниверситета Максим Дмитриев.

Он также отметил, что в вопросах диагностики и лечения рака есть целевые программы, строятся специальные модули, приобретается оборудование. Что касается области охраны психического здоровья, то эти показатели существенно ниже, уточнил Дмитриев.

По его словам, согласно статистике, каждый четвертый россиянин в своей жизни сталкивается с психически больными людьми. "Либо на своем примере, либо на примере члена своей семьи. При этом у нас в обществе заболеть диабетом не стыдно, а депрессией - стыдно", - сказал доцент кафедры психиатрии Ростовского медуниверситета в интервью порталу "Интерфакс-Юг".