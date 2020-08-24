Грузинские оппозиционеры рассказали, как будут защищать свои голоса на выборах

В Грузии представители оппозиционных партий собрались, чтобы подписать меморандум о защите голосов избирателей на предстоящих 31 октября парламентских выборах.

Лидер партии "Европейские демократы" Паата Давитая заявил, что перед подписанием декларации об отказе войти в коалицию с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в случае победы на выборах участники встречи обсудят механизмы, которые будут задействованы в рамках меморандума.

"Мы заявим о том, что почти все политические партии согласны защищать голоса друг друга", - приводит его слова Sputnik Грузия.

"Исходя из этого, перед подписанием декларации мы обсудим, какие механизмы должны быть разработаны", - продолжил Давитая. Рассматривается создание координационного совета и штаба, который "будет работать в этом направлении и разрабатывать определенные действия и мероприятия", рассказал он. "Речь идет о надежной защите голосов на избирательных участках, отношениях с международными организациями, наблюдателями, неправительственными организациями", - указал лидер "Европейских демократов", добавив, что с этой целью, вероятнее всего, будет создана рабочая группа.

Говоря о том, будут ли представители оппозиции сотрудничать с "Грузинской мечтой" в случае необходимости, он заявил, что по этому вопросу идут консультации и решение будет принято на этой неделе.

Меморандум намерены подписать около 30 оппозиционных партий.