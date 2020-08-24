Лавров встретится с первым замгоссекретаря США завтра

Глава МИД России Сергей Лавров завтра в Москве проведет переговоры с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Да, подтверждаю", - заявила она в ответ на просьбу прокомментировать информацию о встрече Лаврова и Бигэна 25 августа в Москве, передает ТАСС.

Пресс-служба Госдепартамента США накануне сообщила, что Бигэн с 24 по 27 августа совершит визиты в Вильнюс, Москву и Киев.