Вышла в свет книга Эльхана Алескерова и Намика Алиева "Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха"

Издательство "Муаллим" опубликовало книгу "Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха". Ее авторами являются участник карабахской войны, полковник в отставке, доктор философии Эльхан Алескеров и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

В этом труде представлена хроника, основанная на фактах 10 месяцев оккупации территорий Нагорного Карабаха и окружающих районов Азербайджана вооруженными террористическими армянскими группировками в период с сентября 1991 года по июнь 1992 года.

В книге содержатся копии сводок из регионов Азербайджана, документальные свидетельства целенаправленной преступной деятельности армянских террористических вооруженных формирований и поддерживающих их сил по проведению этнических чисток, убийств и терактов в отношении коренного мирного азербайджанского населения региона.

Труд основан на документальной фактологии, в нем нет художественного вымысла, политизированных и пропагандистских материалов, дана реальная картина событий тех дней, и детально раскрываются механизмы, приемы и методы поэтапного методичного осуществления армянскими оккупантами политики территориального захвата и этнических чисток, которые сопутствовали оккупации территорий Азербайджана.

Авторы знакомят читателя с масштабами преступлений, тотальным грабежом мирных населенных пунктов и жестокостью в отношении местных жителей-азербайджанцев, курдов, турок-месхетинцев и представителей других национальностей. Приведенные аналитические справки и документы дополняют книгу подробностями политической обстановки, в которой осуществлялся процесс 10-месячного армянского "Дранг нах остен".

Книга позволяет восстановить истинную картину произошедших в Карабахе событий, а также может быть использована как справочный исторический материал, не подверженный изменениям. Это своего рода книга памяти тех дней.

Говоря о значении совместного труда, Эльхан Алескеров отметил: "Все меньше наших ветеранов, участников тех событий, да и память у них уже не та. Тем ценнее книга "Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха"". "Она снова и снова обращает читателей к теме незавершенной карабахской войны", - приводит его слова Тренд.

"Эта книга про то, как пришлыми армянами было нарушено фундаментальное право сотен тысяч азербайджанцев - право жить на родной земле. Карабах - один из древнейших очагов нашей цивилизации, и мы туда вернемся", - заключил Эльхан Алескеров.