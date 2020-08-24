В Кремле прокомментировали "волны насилия" в Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что столкновений в Беларуси удастся избежать.

"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. <…> Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи", - отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что различные митинги не приводят к беспорядкам. "Соответственно, это и не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры", - сказал он.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что России больше импонируют политики, которые выступают за союзничество России и Беларуси, однако вмешиваться в ситуацию в соседней стране Кремль не собирается. "Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами", - цитирует его ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, какое-либо установление контактов России с оппозицией в любом случае шло бы в русле вмешательства во внутренние дела Беларуси. "Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным, и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас и в так называемой горячей стадии", - заявил Песков.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его главная соперница Светлана Тихановская - 10,12%. Она заявила, что не признает эти результаты. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, которые не согласны с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны около 6,7 тыс человек, пострадали сотни человек, два участника протеста погибли. Акции в Беларуси продолжаются с 9 августа в ежедневном формате.