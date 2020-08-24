Число жертв схода селя на северо-востоке Турции выросло до 6

Число погибших в результате схода селевых потоков в ряде районов провинции Гиресун на северо-востоке Турции увеличилось до шести, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.



"Мы обнаружили еще одно тело офицера жандармерии", - сказал Сойлу, отметив, что в провинции продолжаются поисково-спасательные работы.

В воскресенье в министерстве внутренних дел сообщили, что результате стихийного бедствия 11 человек пропали без вести, но позже губернатор провинции Гиресун Энвер Унлю сообщил в об обнаружении тел пяти пропавших без вести.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) объявило, что на данный момент спасены 157 человек. В заявлении AFAD также указано, что в спасательных операциях задействовано около 988 человек и 288 транспортных средств. При этом было прервано сообщение со 118 поселениями.

Министр окружающей среды и урбанизации страны Мурат Курум сообщил, что в результате схода селя было разрушено 17 зданий и слегка повреждено 361, передает агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в воскресенье.