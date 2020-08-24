Песков о высылке российского дипломата из Австрии: ответ последует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии.

"Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий", - отметил он. "Так или иначе, конечно, будет отвечено", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

В остальном он переадресовал этот вопрос в министерство иностранных дел России.

Ранее сегодня в МИД Австрии сообщили, что власти страны приняли решение выслать российского дипломата, деятельность которого якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве России в Вене этот шаг назвали возмутительным и выразили уверенность в том, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Кроме того, в диппредставительстве указали на ущербность такого решения австрийских властей для конструктивных двусторонних отношений.