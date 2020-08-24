Субхан Бекиров: "Кубок моря" призван укрепить стабильность на Каспии

Конкурс "Кубок моря", который уже четыре года проводится по договоренности между Азербайджаном и Россией на базе ВМС Азербайджана в Баку, служит укреплению безопасности на Каспии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил командующий ВМС Азербайджана, контр-адмирал Субхан Бекиров.

Он отметил, что хотя в конкурсе не участвуют Иран и Казахстан, морские силы Азербайджана и России, несмотря на пандемию, решили его провести.

"Конкурс состоит из шести этапов – артиллерийские стрельбы по морским целям, артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по плавающим минам, борьба на выносливость в береговом учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств, морские навыки", - уточнил Бекиров.

Он добавил, что в конкурсе будут участвовать российский малый артиллерийский корабль "Махачкала" и азербайджанский сторожевой корабль G-122, передает Тренд.

"Кубок моря" проводится в рамках "АрМИ-2020". Торжественная церемония открытия конкурса состоится 25 августа, в мероприятии пример участие глава Минобороны России Сергей Шойгу.