Родители школьников Москвы смогут выбрать формат обучения детей

Школьники в Москве смогут продолжить дистанционное обучение, если их родители примут такое решение, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков.

"Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю", - сказал он, передает ТАСС.

Ранее на аналогичную тему высказалась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, московские школы начнут работать с 1 сентября очно.

"С 1 сентября московские школы приступают к стандартной работе в очном режиме. Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах", - сказала она.

Заммэра подчеркнула, что в этих школах будут созданы условия, чтобы дети из разных классов меньше пересекались между собой.