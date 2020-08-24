В МИД КНР отреагировали на идею Трампа "разъединить" экономики Китая и США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа "разъединить" экономики Китая и Соединенных Штатов. Эта инициатива объясняется предрассудками американского президента, его слова следует считать "попыткой вернуться во времена холодной войны", заявил дипломат.

"За последние сорок лет, то есть с момента установления дипломатических контактов между КНР и Соединенными Штатами, китайско-американские связи выдержали испытание временем", - отметил он. "Подобные высказывания американских политиков опираются на предрассудки", - приводит ТАСС слова официального представителя МИД.

Благодаря отказу от конфронтации, путем совместных усилий Китай и США смогли преодолеть многочисленные вызовы и разрешить ряд ключевых противоречий, подчеркнул Чжао Лицзянь. "Речь идет о взаимовыгодных отношениях и ни в коем случае не об "игре в одни ворота"", - заключил китайский дипломат.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах будет готов рассмотреть возможность "разъединения экономик США и КНР". "Мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги", - считает президент Соединенных Штатов.