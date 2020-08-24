Салихов проведет бой с Сильвой на турнире UFC

Российский полусредневес Муслим Салихов проведет бой с бразильцем Клаудио Сильвой на турнире UFC 17 октября. Место проведения турнира будет объявлено позднее.

Дагестанский боец провел 18 поединков в ММА, в которых 16 раз одерживал победы и два раза проигрывал. Салихов идет на серии из четырех побед подряд, поединок против бразильца станет для него шестым в организации UFC, отмечает РИА "Дагестан".

37-летний Сильва одержал 14 побед подряд, пять из них в UFC. В послужном списке бразильца – один проигрыш.