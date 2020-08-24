Россиянам пообещали вдвое снизить сроки подключения к газу

Минэнерго России планирует снизить средний срок подключения населения к газу в два раза - с 240-280 дней до 120-130 дней, сообщил замглавы ведомства Павел Сорокин. Это можно сделать за счет создания в каждом из регионов единого оператора, ответственного за процедуру, благодаря использованию многофункциональных центров (МФЦ), а также принципа "одного окна", пояснил он.

Министерство предлагает "активно задействовать МФЦ для того, чтобы комплексный договор газоснабжения потребитель заключал фактически в одной интеграции", отметил Сорокин. "Чтобы все делалось посредством взаимодействия МФЦ, единого оператора и "Газпрома"", - приводит его слова ТАСС.

"При условии наличия трубопроводной инфраструктуры рядом мы ставим себе цель данный срок сократить до 120-130 дней", - заявил замминистра энергетики.

Также он подчеркнул, что "доведение газа непосредственно до участка будет бесплатным". "Что касается плиты или котлового оборудования, то это выбор потребителя", - уточнил Сорокин. При этом "доведение трубы и внутрипоселковых сетей до границы участка - фактически бесплатно", заключил замглавы Минэнерго России.