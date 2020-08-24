Трамп: США готовы к разъединению с экономикой Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что готов рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.

Так, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News о планах американского лидера по отношению Китая в случае победы на выборах президента США, Трамп подчеркнул, что отношения с Пекином невыгодны для Вашингтона. "Это очень интересный вопрос. Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги", - сказал он.

Президент США уточнил, что американская сторона "теряет сотни миллиардов долларов".