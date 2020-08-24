Россия возобновит авиасообщение еще с рядом стран

Российское правительство готовит новый список стран, с которыми в ближайшее время может быть возобновлено авиасообщение.

Это Франция, Кипр, Мальта, а также Иордания, Венгрия. Помимо этого, будут возобновлены рейсы с Каиром и Шанхаем.

По собеседников "Известий" в авиакомпаниях и аэропортах, доступ к перелетам в Евросоюз будет находиться у "ограниченного круга пассажиров".

Решение Кабмина ожидается ко вторнику, 25 августа.