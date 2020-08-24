Сирия осталась без света после взрыва газопровода под Дамаском

В Сирии было полностью приостановлено электроснабжение объектов после взрыва газопровода в районе Дамаска. Об этом информирует министерство энергетики страны, не исключено, что это мог быть теракт.

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - сказал министр электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.

По данным министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганема, взрыв на газопроводе, снабжающем южный регион страны, "мог быть террористическим актом".

Он акцентировал внимание на том, что три станции были выведены из строя в результате взрыва, в настоящее время специалисты устраняют неисправности и восстанавливают электроснабжение.