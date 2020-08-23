"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" обыграла в финале Лиги чемпионов парижский ПСЖ со счетом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне.

Единственный мяч забил на 59-й минуте полузащитник мюнхенцев Кингсли Коман. Голевую передачу записал на свой счет Йозуа Киммих.

Отметим, что благодаря этой победе "Бавария" стала шестикратным победителем Лиги чемпионов. Больше титулов теперь только у мадридского "Реала" (13) и "Милана" (7).

Мюнхенцы также стали первой командой в истории Лиги чемпионов, которая выиграла все матчи в одном сезоне турнира. Подопечные Ханс-Дитера Флика набрали 18 очков в группе B, победив в шести матчах с общей разницей мячей 24:5. В 1/8 финала "Бавария" дважды обыграла "Челси" (3:0, 4:1), в 1/4 разгромила "Барселону" (8:2), а в полуфинале была сильнее "Лиона" (3:0).