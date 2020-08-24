Обзор прессы Кавказа 17 - 23 августа

В феврале 2021 года на время проведения ремонтных мероприятий в деривационном тоннеле ИнгурГЭС, планируется остановка работы всего энергетического комплекса. Поскольку ГЭС остается единственным источником электроэнергии Абхазии, на этот период правительство республики с российскими коллегами прорабатывает вопрос обеспечения перетока из России, информирует газета "Республика Абхазия" и агентство "Абхазия-информ".

Для изучения состояния объектов энергетического комплекса республики в Абхазию из России прибыла рабочая группа экспертов, которые посетили ИнгурГЭС. По словам вице-премьера, министра экономики РА Кристины Озган, по результатам их работы будут подготовлены предложения по определению технических схем поставок электроэнергии из России. Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа отметил, что компания прогнозирует потребности в перетоке электроэнергии из России в Абхазию уже в ноябре 2020 года. Это связано с тем, что уже к этому времени Абхазия потребит свою долю электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС (40%). "Совместно с российской стороной мы изучаем технические возможности для обеспечения перетока как на период ремонтных работ, так и с ноября текущего года", – сообщил он.

Гендиректор ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония отметил, что по регламенту остановку станции, осмотр и, в случае необходимости, ремонт необходимо производить каждые пять лет. Последний раз станцию ремонтировали в 2006 году, а в 2018 году в ходе осмотра деривационного тоннеля были обнаружены участки, требующие незамедлительного ремонта. ИнгурГЭС будет остановлена на ремонт со второй половины февраля по конец мая 2021 года. Мебония выразил надежду, что после ремонта потери воды из тоннеля удастся сократить примерно на 150 млн кВт/ч, что будет большим достижением.

ИнгуриГЭС находится на границе Абхазии и Грузии. Мощность ГЭС — 1300 МВт. Станция эксплуатируется совместно Грузией. В 1992 году между грузинской и абхазской сторонами была достигнута договоренность о распределении выработки электроэнергии с Ингурской ГЭС в пропорции 60% (Грузия) на 40% (Абхазия).

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Дагестан испытывает проблемы с обеспечением рабочей силой строительных объектов. Этой теме, как передает газета "Дагестанская правда", было посвящено совещание главы республики Владимира Васильева с представителями заинтересованных министерств и ведомств, а также руководителями предприятий строительного сектора. В числе причин указывался отток из республики жителей Азербайджана. Большинство из них было задействовано в строительном секторе региона и в условиях пандемии не смогло вернуться в Дагестан.

Из-за нехватки мест в школах, детских садах, яслях республики было принято решение разработать программу, которая позволила в короткие сроки построить большое количество социально значимых объектов. Соответственно значительно возросла нагрузка на строительный сектор. "На сегодняшний день у нас в республике есть финансовые ресурсы, которые должны быть реализованы, в том числе, в части нацпроектов, государственных программ. В этом году у нас ведется строительство более 180 объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сумму около 25 млрд рублей. На этих объектах сейчас трудоустроено свыше 4 тыс. человек, в основном это дагестанцы", – сообщил Васильев.

Министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев сообщил, что в настоящее время имеется нехватка 2,2 тыс. специалистов в строительной сфере. Для решения вопроса глава ведомства озвучил несколько предложений. По его мнению, заказчикам с генподрядчиками следует рассмотреть возможность привлечения специалистов для выполнения строительно-монтажных работ через дополнительные субподрядные организации, которые в свою очередь смогут привлечь на объект соответствующую рабочую силу. Кроме того, подрядным организациям предлагается рассмотреть возможность стимулирования и осуществления гарантированной своевременной оплаты труда рабочему персоналу, привлеченному на строительство объектов. Министерству образования и науки республики предложено привлечь в отрасль выпускников строительных колледжей Махачкалы и Каспийска. По оценке, только в этом году они выпустили более 500 специалистов разных профессий. Минтруду республики рекомендовано провести анализ потребности в рабочих профессиях, в том числе в центрах занятости и представить сведения в Минстрой. Главам муниципалитетов совместно с подрядными организациями предлагается проработать вопрос привлечения специалистов из числа местного населения для выполнения строительно-монтажных работ на объектах, находящихся на их территориях, а также обеспечить размещение и проживание рабочего персонала.

В рамках обсуждения было заявлено, что молодежь не стремиться работать в строительной сфере, ссылаясь на низкий уровень оплаты труда. Следующая проблема – нехватка соответствующей квалификации специалистов, в связи с чем некоторым работодателям приходится заниматься их обучением, переквалификацией. В числе проблем была названа и "текучка" специалистов из одной субподрядной организации в другую. Для решения этого вопроса было предложено официально трудоустроить этих работников, может быть, даже и в качестве самозанятых. Без этого работник не чувствует никакой ответственности и в любой момент может перейти от одного субподрядчика к другому.

Начальник УФСИН РФ по РД Андрей Поляков коснулся вопроса возможного привлечения осужденных к труду в организациях. Он напомнил, что в России существует практика, когда отбывающие наказание привлекаются к принудительным работам, которые являются альтернативой лишения свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести.

Владимир Васильев предложил по итогам обсуждения подготовить соответствующую дорожную карту, план-график, где будут отражены наиболее действенные предложения. "Что касается обучения, у нас сейчас масса избыточного трудоспособного населения, которое не может устроиться на работу. Не может – потому что рядом нет. Или же не хочет – потому что платят мало. Давайте подумаем, как решить эти проблемы", – сказал руководитель Дагестана, обращаясь к представителям строительного бизнеса. Он предложил подготовить список необходимых в отрасли вакансий для того, чтобы оперативно разобраться в вопросе. В этих условиях, по его мнению, необходимо уже сегодня заняться подготовкой квалифицированных кадров для отрасли.

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Самое высокогорное в Кабардино-Балкарии селение - Верхняя Балкария - расположено на высоте 1200 метров над уровнем моря. По российским меркам село немаленькое: порядка тысячи дворов с общей численностью населения около 4400 человек. Здесь выработались свои особые стандарты образа и уклада жизни, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда". Практически каждая семья в подсобном хозяйстве содержит крупный и мелкий рогатый скот, птицу, у всех на приусадебном участке есть плодоносящий фруктовый сад. Здесь выращивают экологически чистые капусту и картофель, а яблоки хранятся в естественных условиях до весны. Но местная экономика держится на традиционном животноводстве через развитие фермерского движения. В хозяйствах населения, индивидуальных предпринимателей и фермеров более четырех тысяч КРС, свыше 10 тыс. овец и коз и около двух тысяч лошадей. Во многих семьях наладили собственное кустарное производство сыров, сметаны, знаменитого балкарского айрана.

Как рассказал изданию глава сельского муниципалитета Кемал Табаксоев, сложности упираются в отсутствие нормального рынка сбыта конечной продукции. Ни в районе, ни в республике нет кооперативных рынков, где люди могут реализовать мясо, молоко, капусту, яблоки, картофель по справедливой цене. Главные потребители продукции сельчан – перекупщики, которые имеют больше дивидендов, нежели производители. Поэтому, по словам главы муниципалитета, решено создать потребительский кооператив, объединяющий в замкнутую цепь производителей, переработчиков и сбытчиков. "При кооперативной форме организации труда на селе в выигрыше останутся все участники сельскохозяйственного производства. При этом есть реальная возможность отказаться от посреднических услуг перекупщиков. И второй очень важный момент – объединившись в потребительский кооператив, жители села могут участвовать в федеральных и региональных программах по субсидированию и грантовой поддержке сельхозтоваропроизводителей" - пояснил Табаксоев.

Он также рассказал, что несколько лет назад местные предприниматели наладили в Верхней Балкарии гастрономический туризм. Отведать оригинальное меню балкарской национальной кухни, полюбоваться местными красотами и просто подышать чистейшим горным воздухом в Верхнюю Балкарию приезжают со всех концов огромной России. "Местные предприниматели сумели превратить наше село в инвестиционную площадку гастрономического туризма, – отмечает Табаксоев. – Благодаря инициативе этих людей, некогда депрессивное сельское поселение стало знаменитым на всю Россию. Они не только подняли имидж Верхней Балкарии, но и создали вполне комфортные условия для устойчивого развития села, создают новые рабочие места для местных жителей и выгодные условия для фермеров, индивидуальных предпринимателей, стимулировали сохранение и развитие традиционных ремесел, которыми во все времена славились жители Кабардино-Балкарии".

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В ходе телемоста медики из Южной и Северной Осетии обсудили ситуацию с коронавирусом в республиках. Как отметила заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева, эпидемиологическая ситуация в Южной Осетии на сегодня стабильная, благодаря сплоченной работе медиков и ограничительным мерам, предпринятым руководством республики. Основная цель — не допустить выхода инфекции из стен стационара — достигнута. За все время было зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты выздоровели. В настоящее время под наблюдением на карантине находятся 247 человек. На вопрос, какие санитарно-эпидемиологические меры действуют на сегодня, какой режим и меры предосторожности и насколько им следуют граждане, Гаглоева ответила, что в первую очередь — ограничение въезда на территорию РЮО. Все приезжие проходят обязательный двухнедельный карантин, что и сдержало распространение вируса. Она подчеркнула, что говорить об открытии границы с РФ не приходится, потому что ситуация с COVID-19 в РСО-А остается неблагополучной. "Режим ограничений наиболее оптимальный вариант. Есть два пути — либо открываем границу и закрываем внутри республики все общественные места, не открываем в новом учебном году образовательные учреждения, либо оставляем пока все как есть", — передает ее слова газета "Южная Осетия".

Врач-инфекционист из РЮО Тамара Джиоева, отметила: с пациентами, которые не верили, что у них обнаружен коронавирус, проводилась психологическая работа. Впоследствии, они осознанно подходили к этому вопросу. По ее словам, медперсонал работал сплоченной командой и добросовестно выполнял обязанности в условиях работы с больными COVID-19.

Ситуация в Северной Осетии сложнее. По словам врача-инфекциониста, заведующего отделением ГБУЗ РКБСМП Сергея Ленского, с 3 августа они вновь приступили к работе с COVID-больными в больнице Скорой помощи. Ежедневно привозят около 50-60 человек, из которых 15-20 человек госпитализируются. Среди них очень много больных пожилого возраста. "Нагрузка на систему здравоохранения на нашей клинике на этом этапе не такая высокая и мы можем уделить внимание всем больным в должной мере", — отметил врач. Первичный осмотр больного проходит в амбулатории, у него берут анализы и он получает бесплатные препараты для лечения. "Мы работаем в круглосуточном режиме. Количество тяжелых больных пока значительно не уменьшилось, но количество больных в целом снизилось.

По словам заведующей II инфекционным отделением республиканской детской клинической больницы РСО-А Эмилии Хаматовой, у них на сегодня работает одно COVID-отделение, рассчитанное на 30 коек, заполнено оно наполовину, тяжелых COVID-19 больных нет. "Дети болеют легко, поэтому мы настаивали, чтобы дети пошли в школы. Потому что, отсутствие школьного учителя наносит большую психологическую травму детям такого возраста. Хотя бы начальные классы должны быть открыты", — считает она.

Как отметила замглавы Минздрава РСО-А Агунда Плиева, благодаря исполнению Минздравом программы по обеспечению инфекционной безопасности, в республике были готовы к ситуации, начавшейся с конца марта. Чтобы обеспечить прохождение карантина гражданами, въезжающими в республику, был подготовлен республиканский многопрофильный центр. Позже было освобождено отделение вендиспансера на территории инфекционного корпуса. Все филиалы республиканской и детской больниц были переведены в особый режим работы. Всего за весь период находились в медицинских учреждениях на карантине 1620 человек. Руководством республики выделены на эти цели дополнительные средства для приобретения лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования. Около 300 медработников задействованы в наблюдении за гражданами, находящимися в изоляции, и пациентами, у которых выявлен коронавирус. Государством были выделены и средства на выплаты медикам.

По данным портала "Спутник-Южная Осетия", с 16 июля в республике не зафиксировано новых зараженных COVID-19. Последнего больного после выздоровления выписали из инфекционной больницы 10 августа. Продолжает действовать обязательный карантин для всех въезжающих. От изоляции освобождаются лишь те, кто уже переболел коронавирусом. До 31 августа действуют ограничения на пересечение границы с Россией. По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 23 августа в республике с начала эпидемии зарегистрирован 4787 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 366 человек находятся на амбулаторном лечении, 32 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 4322 больных выздоровели, 67 человек скончались.

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Газета "Северная Осетия" сообщает, что в республике практически полностью завершены работы по строительству и внедрению подсистем программы "Безопасный город", реализуемой в целях обеспечения общественной безопасности, жизни и здоровья граждан республики и во исполнение Госпрограммы "Комплексная система коллективной безопасности в РСО-А "Безопасная республика" на 2014-2020 годы".

Система муниципального видеонаблюдения оказывает неоценимую помощь сотрудникам органов внутренних дел. По словам члена Общественного совета при МВД РСО–А Александра Кучера, курирующего деятельность автоинспекции, видеонаблюдение на дорогах республики стало не только сдерживающим фактором для любителей скоростной езды по городу, но и неопровержимым и самым объективным "свидетелем" при разрешении спорных ситуаций в ходе дорожно-транспортных происшествий. Видеозаписи с камер наблюдения крайне востребованы сотрудниками всех силовых структур в ходе выполнения ими оперативно-служебных задач. Система позволяет доподлинно восстановить ход событий, эффективно бороться с криминальными и террористическими угрозами, способствует раскрытию и расследованию преступлений "по горячим следам".

В рамках подпрограммы "Гражданин-полиция" на территории республики смонтированы, установлены и подключены более 40 уличных терминалов, позволяющих Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования более эффективно принимать и оперативно обрабатывать обращения от населения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, координировать работу взаимодействующих служб, готовить отчеты по результатам отработки ситуации. В настоящий момент на стадии апробирования на предмет оперативного взаимодействия с Единой медицинской информационно-аналитической системой Минздрава республики находится Система-112. Здесь, при получении сообщения, незамедлительно будет формироваться карта данных пациента и передаваться напрямую в карету скорой помощи.

В Пригородном, Алагирском и Моздокском районах введена в опытную эксплуатацию система КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения населения). Сейчас осуществляется поставка оборудования для установки указанной системы в зоне Транскавказской автомагистрали, Ардонского, Дигорского, Кировского и Правобережного районов. Для круглосуточной обработки информации, получаемой системами КСЭОН и "Гражданин-полиция", создан центр мониторинга с автоматизированными рабочими местами, где организована работа колл-центра с подключением многоканальной линии связи.

Управлению РСО-А по информационным технологиям и связи поручено в кратчайшие сроки создать Единый центр оперативного реагирования, который объединит все перечисленные подпрограммы с целью контроля их круглосуточной бесперебойной работы и оказания эффективной технической помощи службам общественной безопасности, чрезвычайных ситуаций.