У кавказцев сладкое бывает полезным

Кавказское застолье ассоциируется с изысканным сочетанием свежей зелени и сочного мяса, приготовленного на огне, блюдами на молочной основе и закусками, но сытный и радушный стол Кавказа окажется неполным, если сказать о десерте. Десерт остается в тени основных блюд, но его разнообразие во вкусах и ингредиентах, художественность в готовом виде не может не радовать.

Еще в 1880 году в книге "Холодный Кавказ" англичанин Флоренс Грове писал, что высокий рост, наличие силы, грациозности, эластичности походки жителей Северного Кавказа выдают здоровый и хорошо развитый организм. Чистота окружающей природы и употребление преимущественно мясной пищи стали причиной стройности кавказцев, придающей им особенную красоту. Традиция культивировала образ сильных, грациозных, подвижных, выносливых мужчин и женщин, а сладкая пища способствует полноте и дает лишние калории. Однако под сладостями на Кавказе традиционно принято понимать блюда, которые по своим полезным свойствам не уступают пищевым добавкам. Сладкая пища имела и магическое значение: сладости – к добру, миру, "сладкой жизни", сладкие мучные блюда – к счастью, многодетности, изобилию.

В рационе черкесов из сладких блюд популярны пышки - шалямэ (лакумы), слоеный сладкий хлеб, мажаджа. Шалямэ делали не только сладкими, но и из нейтрального по вкусу теста. Без шалямэ не обходится ни одно черкесское торжество – рождение ребенка, свадьба, похороны, семейные и религиозные праздники.

Тхурыж — напоминает хворост, делается в виде широкой ленты, закрученной в спираль.

Черкесы готовят и сладкий гуубат – пирожки с орехами, и курамбий – сладкие молочного цвета шарики, сделанные из топленого масла, сахара и муки.

У каждого народа сладкие блюда обрели свой характер на основе традиционных предпочтений в еде, например, у карачаевцев популярным десертом считается халва из муки во всем ее разнообразии:

- къууут халыуа — халва из кукурузного толокна, масла и меда;

- кертме къууут халыуа — халва из толокна груши, масла, сахара и меда;

- хулбай халыуа — халва из муки, толокна груши, масла и меда, а так же "мырзай" — или пастила из сливы, алычи, малины, брусники, черники, ежевики.

У вайнахов большое распространение получили такие десерты как межаргаш – смесь из кукурузной или пшеничной муки с сахаром, гарзнихьовла ("лапша-халва"), баIархьовла ("орех-халва"); из молотых семян льна (орма). Вайнахи готовят халву виета, напоминающую дагестанский урбеч.

У аварцев в приоритете сладости из фруктов и винограда. В Дагестане традиционно варят соки, джемы и варенья.

По всему миру известен высокогорный дагестанский мед, который часто использовали для приготовления сладостей. Для приготовления урбы из семян льна сами семена слегка поджаривали и размалывали на специальных мельницах. Получалась вязкая черная масса, которую смешивали с маслом и иногда с медом. Урбу добавляют в каши или едят отдельно. В некоторых аварских селах урбу делают из абрикосовых косточек, а также из горьких косточек кураги, которые предварительно варят, а затем поджаривают.

Словом, сладости кавказскому столу не занимать, но что действительно представляет интерес, так это полезность этих блюд. Сладости кавказского стола - не просто культура правильного питания, но и пример того, как сладкое может быть полезным.