Рецидивиста с Кубани задержали за мошенничество во Владикавказе

Полицейские нашли рецидивиста, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении несовершеннолетнего, во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В отдел полиции поступило заявление от 55-летней жительницы республиканской столицы, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник обманом завладел сотовым телефоном ее сына-школьника.

Следственно-оперативная группа установила, что юноша гулял у парка, когда к нему подошел молодой человек и попросил разрешения воспользоваться его телефоном, чтобы совершить срочный звонок. Заполучив гаджет, преступник скрылся.

В результате комплекса оперативных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 23-летний житель Краснодарского края, который всего два месяца назад освободился из мест лишения свободы. За его плечами уже пять судимостей, и теперь ему грозит новый срок: в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".