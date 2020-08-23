Союз женщин помог нуждающимся семьям на Ставрополье собрать детей в школу

В Ставропольском крае около 1 тыс детей получили от краевого Совета женщин рюкзаки со школьными принадлежностями. Помощь детям из социально-незащищенных слоев населения была оказана в рамках акции "Соберем ребенка в школу".

Как отмечается, рюкзаки с письменными принадлежностями и сладкими подарками для школьников были приобретены на средства санатория "Нарзан" и благотворительные взносы. Особое внимание было уделено детям из многодетных, малообеспеченных семей. Помощь направили в детские дома, кадетские корпуса, интернаты края, передает "Ставропольская правда".

В управлении по информполитике правительства Ставропольского края сообщили, что для участия в акции малообеспеченным семьям необходимо направить соответствующие документы в территориальные органы соцзащиты.